英國橡樹大賽亞軍 成功喺愛爾蘭收復前失！

今年6月上旬喺葉森馬場舉行嘅英國橡樹大賽，雖然馬會今年未有轉播呢場賽事，但呢場賽事唔少參戰馬前景無可限量，好似冠軍Soul Sister咁，之後初次到法國出戰2400米一級賽巴黎大賽亦能跑入季軍，表現已算不錯。至於英國橡樹大賽亞軍Savethelastdance，上仗英國橡樹大賽落敗後，昨日(22日)出戰愛爾蘭卻拉馬場舉行嘅愛爾蘭橡樹大賽，當然希望可以補中贏馬，結果亦都喺莫雅胯下成功高奏凱歌。

Savethelastdance於今年5月10日喺車士達橡樹錦標中大勝22個身位，雖然翌仗出戰英國橡樹大賽落敗，但昨日愛爾蘭橡樹大賽亦都成功取勝。此駒由莫雅主轡，沿途居領放馬後方，轉入直路後慢慢推進，結果喺終點前趕過「才情麗驥」(Bluestocking)補中。賽後岳伯仁表示，Savethelastdance經過上仗英國橡樹大賽落敗後都隔咗一段時間無出賽，而今日場地比上仗唔同，不過莫雅發揮出色，馬匹亦交出水準。不過被問到Savethelastdance下仗部署，練者就指此駒今仗贏馬後狀態應會再提升，相信稍後可再跑其他大賽證明能力。