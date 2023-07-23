坐穩墨爾本冠軍騎師寶座 薛恩更包辦一口藍營孖寶

維省賽季將於本月底完結，由於賈傑美短期內未能復出，薛恩喺一個月前頭馬數字已超越賈傑美，所以已經穩奪今屆墨爾本冠軍騎師殊榮。雖然篤定成為冠軍，但薛恩並未有因此放慢手腳，昨日(22日)佢喺考菲爾德馬場上陣，結果亦成功起孖，不約而同，昨日薛恩贏嘅兩駒都係高多芬旗下賽駒。

喺昨日第7場1200米賽事，薛恩先策藍營嘅Va Via取勝，其後喺1200米G3百利齊來錦標(Bletchingly Stakes)，薛恩策騎「善氣迎人」(Ingratiating)上陣，此駒對上一場頭馬已是2022年9月，其後此駒上年喺珠穆朗瑪峰錦標敬陪末席，之後表現亦未回復水準，上仗出戰1100米三級賽只跑入第5名，今仗「善氣迎人」喺薛恩胯下貼欄居第4位競跑，入直路移出外疊衝刺，結果在力鞭之下取得頭馬。

薛恩賽後表示，由上季後喺香港返維省發展，曾經都有諗過今季能否成為冠軍，而今季亦都唔容易，重新適應墨爾本都要時間，但只要努力同專注，慢慢亦都得到唔同支持，目標能夠成真當然值得高興。