田泰安10年上位袋7千萬！卻經常漏走一級馬？

騎師田泰安今日同老婆Xaviere及女兒返鄉下毛里裘斯補辦婚禮，恭喜晒！

講起安仔，可以講得上係真正的窮小子踏入成名路，2013年來港發展前，田泰安只係一個藉藉無名的毛里裘斯騎師，邊個會諗得到，10年後嘅今日，佢份CV履歷已經填到滿一滿？

2013年9月，安仔憑住「常妙星」贏在港第1W，僅僅踏出第1步，當時唔少馬迷笑佢騎姿怪誕。

半年後的2014年4月，安仔卻已憑策騎「好健康」贏出港澳盃，取得來港後首場級際賽勝仗。

2015年2月15日，田泰安又贏到4歲次關香港組典盃，當日夥拍蔡廐「酷男」贏個鼻位。

次年田泰安又有突球，今次係遠征大成功！憑住老苗的「積多福」吊打韓國賽駒，揚威首爾。

2018年12月，騎者在港首勝國際賽，當日以新紮師兄羅富全的「紅衣醒神」攻下香港短途錦標，騎練俱是國際賽初哥，賽後猶以安仔最為興奮！

2019年12月國際騎師賽，一向擔當配角的田泰安，做番一次主角，當晚憑住「夢幻戰士」勝仗，再加上兩席季軍，以2分之微壓倒天下第一高手莫雅，首次在騎師賽封王！

呢幾年安仔征戰頻勝，到上年2022年則是田泰安大賽高峰年，孖住沈廐「浪漫勇士」連勝香港經典一哩賽、香港打吡及女皇盃大賽。

在港10年策騎生涯，田泰安已經拎到近9億總獎金，自己落袋大概已逾7千萬！好多CEO搵10年都搵唔到咁多錢！可能騎者來港發展之初，都諗唔到會咁成功，依家仲有埋好老婆同乖囡，堅係人生勝利組！

不過，若要數田泰安最遺憾，一定係未能留住一匹又一匹G1馬，先有「將王」打吡大賽飲恨，改投薛恩及布文懷抱頻勝大賽，而另一匹超級佳駟「浪漫勇士」亦未能好好把握，漏落麥道朗及潘頓手上，安仔現時利已經有了，相信最想就係為名而戰，覓得一匹真真正正屬於自己的皇者坐騎，在生涯塗上最精彩鮮艷的一筆。