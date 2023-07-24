【落樓錯過贏國際賽】巴度：自己從容面對起跌！

法國騎師巴度近年長駐香港發展，他與妻子Eva及兩位女兒均已適應此間的生活節奏。不過，剛季巴度受傷患影響一度缺陣，最後只取35場頭馬。幸好在家人的支持以及不斷努力下，巴度克服了重重難關，更夥拍「遨遊氣泡」首度攻下打吡，令他得以重新站穩陣腳。

巴度在2020/21年馬季及前季分別以58W及50W站穩騎師榜前列位置，加上本身可造輕磅，本應不愁支持，但剛季對這位法國好手而言，可謂苦樂參半。巴度於去年11月20日策騎「勝得威風」時，此駒陣上斷腳並將騎者拋下，送院後驗出左膊和右腳足踝受傷，需缺陣個多月。巴度養傷期間，除了緣慳國際騎師錦標賽之外，「福逸」在香港短途錦標易配莫雅取勝。即使騎者在個多月後重返綠茵場，惟他仍未能在女皇銀禧紀念盃重獲「福逸」帥權。

香港醫療團隊照顧周到

巴度回顧整季表現時表示：「剛季我曾因傷而錯過了不少機會，但養傷期間我沒有其他選擇，只能以專注態度和保持耐性去接受不同治療，務求可以盡快重新上陣。幸好香港很多人都待我很好，這裏的醫療團隊照顧周到，加上朋友亦照料着我，因此當時我有信心可以盡快復原。無疑剛季我面對很多難關，但經過在港策騎的這段時間，我已經明白到以從容的態度面對起跌，當機會來臨時要好好把握，努力自然會有回報。」