谷草12檔馬難唔到霍宏聲

快活谷向來有魔鬼賽道之稱，彎急路窄鑊形設計，往往由馬匹排位主宰賽事結果，若見到心水馬匹抽排12檔，真係會令人卻步。不過，若鞍上騎師夠機警，或多或少可將這不利因素減至最低。

當今騎師陣營當中，潘頓騎功最出色可以話毫無疑問，無錯，剛季潘頓於谷草就曾策騎「穿甲鷹」及「胡椒軍曹」排12檔起步之下贏馬而回，出色的發揮可以話拍爛手掌。不過，整季12檔馬成績最好的並不是他，而是年輕好手霍宏聲。

翻查紀錄，剛季谷草賽事12檔馬，276次獲11冠13亞21季，勝出率只有4%，上名率亦不過16.3%，成績平平。不過霍宏聲13度騎12檔馬則獲4冠1亞，勝出率達30.7%，上名率達38.5%，與整體成績相比高好多。4場頭馬當中有「令才」及「佳尊三」跑谷草1000米，另有「心想事成」跑谷草1200米，以及「博愛之光」出爭谷草1800米，前3駒都係以一放到底姿態掄元，而「博愛之光」則於長途賽後上贏馬，不同路程及不同跑法都難佢唔到，騎功相當全面。

C或C+3欄12檔盲門

值得一提，這11場12檔頭馬當中，有6場來自A跑道、另外5場來自B跑道，C或C+3跑道則未曾有12檔馬贏過，值得記存。

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