【新季新勢力】阿巫接張國榮3駒 廖康銘多舊部翻兜！

巫偉傑曾經擔任告東尼馬房的副練9年，今季開倉從師傅手上接收「綫路盈喜」、「電路十號」及「電路十一」，其中「綫路盈喜」前季出道4戰皆跑獲前4名，並於谷草1200米打開勝門，剛季因健康問題延至5月中才復出，但3戰均所負不遠，只要健康穩定，可望納回正軌。現評57分「天足貓」剛季在伍鵬志手上取得3W，季尾轉何廐兩戰拚敗，回氣過後在新環境下有權回氣再上。澳洲自購馬「妙玲瓏」由70分起步減至現時46分已佔優勢，來港前贏過1100米表列賽，底子絕對不差。

澳洲練馬師廖康銘近年引入過不少自購馬來港，也替不少香港馬主名下賽駒於澳洲進行基本訓練，「包裝永勝」在澳洲於廖康銘旗下曾勝出春季冠軍錦標及蘭域堅尼兩場G1，然後運港服役。前香港經典盃盟主「妙算達人」來港前在澳洲亦由廖康銘訓練，其他同類馬匹包括「伊臣」、「鑽飾永恆」、「鑽飾璀璨」、「鑽飾翱翔」、「妙算歡騰」等，與香港馬圈早已建立默契，其中「妙算歡騰」、「鑽飾永恆」及「鑽飾璀璨」更已「重投」廖康銘馬房。廖廐最高分馬「飛輪閃耀」，剛季初頭兩仗分別與「加州星球」及「浪漫勇士」串Q，反映休出威力，加上路程性能廣泛，練者部署更具彈性。此外，「勇趣」及「贏科超影」剛季多次跑近，現時評分均有利可圖。

四五班短途爭首W

睇番近7位開倉練馬師首季成績，首匹頭馬全部跑四、五班短途賽，以剛季伍鵬志及黎昭昇為例，首場勝利同樣來自谷草1000米，只是兩位倉主出擊時間不一。伍鵬志採急攻戰術，9月14日谷草首戰即憑「令才」於四班取得第1W，黎昭昇則遲至10月初才派馬上陣，並於10月12日憑「旋里多彩」於五班打開勝門。即使前季奪得冠軍練馬師的羅富全，在2017年開倉時，首匹頭馬也是跑五班1200米的「銘記心中」，相信今季兩位新練馬師巫偉傑及廖康銘也會以低班短途為開齋目標。