【新季新勢力】南非贏馬機器董明朗 今季贏271W！

嚟緊2023/24新馬季，有3位新騎練同大家見面，在港開倉立萬的有澳洲練馬師廖康銘同前東廐副練巫偉傑，而首度來港客串的南非騎師董明朗，更係南非目前榜首騎師，以其騎功分分鐘又會捲起南非旋風！

歷年在香港取得成功的南非騎師，可說是比比皆是，最出色當然要數到13度登上香港冠軍騎師的韋達，此位南非前輩在港更是屢奪大賽；另外現時擔任見習生騎師教頭的高雅志，亦是南非名將，當年有壓線王美譽，更曾夥拍一代馬王「精英大師」摘下豐功偉業，而近年在港如霍宏聲、希威森等年輕南非好手，亦交出甚多頭馬，表現有目共睹。

講番初次來港的董明朗，現年30歲，在當地至今贏出8項一級賽，包括今年已經連勝Golden Horse Sprint、南非打吡、總理冠軍挑戰錦標及飛行冠軍錦標4場G1，累積頭馬超逾1,200場，今季已經贏出271場，自從2016/17南非馬季開始，董明朗已6次單季勝出逾百場，絕對是近年南非新贏馬機器，本身另一大優點，是造到輕磅，董明朗最低造磅為116磅，可以接得更廣泛坐騎，當然今次來港要睇睇支持度，又睇吓向來最幫同鄉的倉主韋達，會唔會大力支持呢位南非戰將了。