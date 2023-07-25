【英皇錦標】最後階段剩低15駒留位

將於本周末成為轉播賽戲碼嘅英皇錦標賽馬日，昨日公布最後階段報名名單，並無補充加入，而原來名單之中，只剩低15駒留位。

當中以岳伯仁有6駒於最後名單之內，但預計不會全數上陣，當中英愛打吡雙料冠軍「多產巨匠」，已經事先張揚視為主力，但預測本周雅士谷可能有雨，前駒會否受場地起變化受影響不得而知，聯同廐侶「盧森堡」，將會是岳家軍兩匹上陣馬匹，其餘廐侶相信有待廐主考慮，再作部署。

今屆藍營將會再度缺席，因為前年英皇錦標「雅大爺」，自健康出過問題後，始終無復當年勇，雖然如此，最後名單依然不乏實力惡馬，當中包括於英國打吡與「多產巨匠」單打獨鬥而敗之「鋼鐵大王」，响皇家雅士谷於英皇愛德華七世錦標輕鬆補中後，一直留力今仗力圖雪恥，更被當地博彩公司定為大熱門。

最後階段名單實力馬中，尚有新勝夏域錦標，力爭衞冕嘅「致勝一擊」，上季加冕盃錦標得主「命令」、「上流貴婦」以至及時好轉，想趕及今仗復出嘅「稱冠沙漠」，單就呢批覻覦錦標嘅惡馬名單，為數亦唔少，睇嚟今屆英皇錦標最後排位，都唔愁好似近屆賽事出現冷場局面。