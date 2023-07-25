蔡約翰剛季施馬海戰術 只得1次空手回？

蔡約翰今季第12次登上冠軍練馬師寶座，此倉馬平均質素高不突止，而且唔少出賽次數都極多，咁樣大包圍法，對手真係好難抵擋。

睇番剛季蔡廐出馬多達662次冠絕同儕，而蔡廐同日出馬11匹或以上，合共有13次之多，當中12次係有馬贏，只有4月23日一期空手回，馬海戰術成功率堅係好高，當中代表作係煞科日出馬12隻，贏出「順利取勝」、「連連行運」、「精算謀略」以及「金馳」4W，而且兩隻冷兩隻熱，唔係完全冇肉食呀~

至於蔡廐剛季出馬最多一日，就係5月7日出足14駒大堆頭，結果「精算謀略」、「金馳」同「志勝時機」完成帽子戲法，猶其頭兩駒經常見到單日大搏殺有份出動，絕對係過關神器呀！

蔡廐剛季出馬11駒或以上賽事成績：

10月23日 13駒 1冠2亞1季

11月6日 11駒 1冠1亞3季

11月20日 13駒 1冠1亞2季

1月8日 11駒 1冠1亞1季

1月29日 12駒 3冠1亞1季

3月19日 12駒 1冠1亞2季

4月23日 13駒 0冠3亞2季

4月30日 11駒 2冠1亞1季

5月7日 14駒 3冠2亞2季

5月13日 11駒 1冠1亞1季

6月10日 11駒 2冠2亞1季

6月25日 11駒 3冠1季

7月16日 12駒 4冠1亞2季