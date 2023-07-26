【剛季衝50W成功】希威森：我覺得自己不斷進步！

希威森雖然在首次來港客串成績平平，但經過時間的洗禮，這位25歲的南非好手前季重返香港後，決心要取得更好成績，結果他亦憑堅毅不屈的態度取得成功，剛季豪奪50場頭馬，在騎師榜位列前5名位置。能夠有明顯進步，希威森回顧豐收的一季，也感到非常滿意。

希威森於2021年11月下旬重返香港發展，得到同鄉兼前輩韋達支持，騎練合作攜手取得20W。剛季希威森顯著進步，更以50Ｗ完成賽季，騎者說：「回顧過去一季，我認為我在陣上展現了進步表現，亦夥拍了不少有潛質的賽駒，能夠贏出50W，我認為剛季一切的進度正面，當然我仍會保持競爭力，寄望可以在港站穩陣腳。」

剛季希威森逐漸得到更多馬房支持，騎者認為這是頭馬數字上升的原因。「韋達是我最大的支持者，剛季和他合作繼續有好成績。而我剛季頭馬數字上升，有賴得到了不同馬房提供實力坐騎。剛季我和大衛希斯合作次數增加，季尾階段，呂健威也將不少具爭勝機會的坐騎交予我搏殺。我寄望新季可以繼續拓闊線路，得到各個練馬師信任，爭取更多勝利。」希威森說。

八心之威關係特別

回顧剛季頭馬，希威森特別提到一匹來自韋廐的中堅分子，他說：「『八心之威』是我剛季首場頭馬，我已夥拍牠5捷，由五班贏上三班，我和牠建立了良好關係。另外，我剛季得到鄭俊偉支持，夥拍『晴王』贏得4捷，很高興能策牠馳聘綠茵場。」