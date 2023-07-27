【無晒壓力】今朝老苗輕鬆露面

上季尾繼高伯新之後，昨日苗禮德也決定交還練馬師牌照，結束在港24年的練馬生涯，老苗表示會待旗下戰駒全部轉投，完成晒交接手續才會正式退下來，有始有終。

今晨苗禮德在6時45分出現，甫見記者行家更主動叫早晨，似乎釋放晒所有壓力，之後神態悠閒地踩單車出烽火台，相信是取回點點私人物品吧！

另外，對於苗禮德在港從練多年，並取得不少成就，馬會賽馬事務執行總監夏定安表示︰「苗禮德是一位傑出的練馬師，曾訓練出『雄心威龍』、『積多福』及『勇戰神駒』等世界級佳駟，對過去二十多年香港賽馬的質素及國際地位的提升均作出了重大貢獻。」

夏定安說：「苗禮德在港從練24年，累積頭馬達709，是自1971年香港賽馬轉為職業化以來，累計頭馬數目第11高的練馬師。苗禮德能在香港競爭激烈的環境下長期拼搏，取得如此驕人的成就，足以證明他的練馬實力。苗禮德對香港賽馬作出了重大貢獻，而他的妻子Beverley同樣是非常熟悉訓練馬匹的專才，多年來為馬房建樹良多。我謹代表香港賽馬會向苗禮德致以衷心謝意，並祝願他與妻子今後一切順利。」