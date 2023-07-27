上季10大減分馬 季內加埋0W！

今日(27日)馬會公布2023年暑期總編班，比起往年早咗1星期出爐。其實新季開鑼之前，評磅員都會重新檢視現役馬匹評分，睇吓有冇咩賽駒雖然作出評分調整。是次馬匹評分表未有馬匹有加分，減分馬匹就有唔少。

喺是次總編班減分最多嘅賽駒，就係被減6分嘅徐廐馬「符號」，此駒於去年10月23日出戰田草一哩後，因右前腿懸韌帶受傷而缺陣了季內餘下賽事。至於被減5分嘅賽駒，就有沈集成馬房嘅「同喜囍」，此駒季內只出戰一場五班田草1400米賽事，然後就因晨課後流鼻血而缺陣至今，現時「同喜囍」仍然缺課。另外喺是次總評分之中，被減4分嘅就有20駒。

上季10大減分馬名單之中，被減最多的就係前何廐馬「好運寶馬」，全季被減30分。由上季67分起步，被減至現時的37分，此駒上季喺何廐不時有接近走勢，但可惜未有突破表現，全季跑16場全數未上名。

至於「智勁駒」乃季內被減分第2多嘅賽駒，全季被減29分，此駒上季喺呂健威馬房跑咗6場全數落敗，其後轉倉至何廐後仍未有進步表現，現評41分，新季繼續四班起步。10大減分馬剛季成績表現平庸，10駒加埋只取得1亞4季成績，上季10駒亦未有頭馬交出。