上季兩匹遠征賽駒 暑期齊齊減4分

每年季終檢討馬匹評分的目的，是希望在下一馬季開始之前，重新檢視所有現役馬匹的評分。評磅員可以透過季終評分檢討，根據馬匹於季內的整體表現，將有需要馬匹的評分調低，而在季內實行的評分調整做法，則未必可對此類馬匹作出特別考慮。

而喺今次檢討中，評磅員共評核了1068匹賽駒的表現。評磅員對表現顯示退步的馬匹作出特別考慮，包括長期未有勝出的馬匹，以及因嚴重傷患或健康欠佳而已在一段時間內不能出賽的馬匹。

今次暑期評分當中，有兩匹上季遠征無功而還嘅賽駒都獲得大幅減分，其中一匹就係伍鵬志訓練嘅「龍鼓飛揚」，呢匹8歲愛爾蘭自購馬，上季曾遠征角逐杜拜草地大賽，結果只得第12名，返港後曾入選參與冠軍一哩賽，可惜最終因右前腿不良於行退出，之後無再上陣，而此駒今次暑期評分獲減4分，目前只評110分。

至於上季初曾遠征韓國的「錶之智能」，返港後表現平平，10次出賽只得一個季軍，結果今次亦獲評磅員減4分，只得88分。另外，上季先後遠征卡塔爾及杜拜的長途好手「多巴先生」，則獲減1分，現評110分。值得一提，經過今次評分檢討，目前全港有32駒評分達100分或以上。