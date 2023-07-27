跑埋冠軍盃賽馬日 史卓棟就會掛靴！

作為南非馬季最後一個重要賽馬日，全日俱上演錦標賽，重頭戲為一級賽香港賽馬會冠軍盃1800米，尚有一級賽水星短途錦標、兩項供兩歲馬角逐的一級賽，以及南非著名的長途三級賽全球匯合彩池基維爾金盃等，備受關注。

說回重頭戲S2-8香港賽馬會冠軍盃1800米，「再度遇見」近4戰配史卓棟獲2冠2亞佳績，憑當銳及人馬合拍度，力足拚勝。曾來港策騎的史卓棟也為香港馬迷所熟悉，此位前南非冠軍騎師跑完周日賽事就會正式掛靴，屆時肯定施展渾身解數，務求高舉勝利獎盃向馬迷告別。同場董明朗夥拍郭克的「戴夫大王」爭盃，此子獲得香港新季牌照，大家正好留意此子身手。

希威森問鼎韋達泰威利錦標

最特別的是，由兩歲雌馬角逐的1600米一級賽將改名為「韋達泰威利錦標」，以此表揚在南非德班出生、在港策騎取得傑出成就的韋達。韋達在港由騎轉練，近兩季重點栽培同樣來自南非的年輕騎師希威森，騎者今季在港已取得50W，陣上演出不斷進步，韋達肯定有功勞！

最近返家鄉南非舉行婚禮的森仔，在當地客串已交出頭馬，今次南非冠軍盃賽馬日更加場場出足，其中場次S2-9，森仔夥拍「萊斯克瓦」出戰韋達泰威利錦標，睇番此駒月初跑1400米追回亞軍，走勢更添成熟，此項對「韋達」別具意義的錦標，相信森仔一定好想贏，信鬥志不妨捧獨贏。森仔於香港賽馬會冠軍盃也會策騎「安全航途」，與「再度遇見」及「戴夫大王」鬥撼，周日一同欣賞新舊南非猛將激戰！