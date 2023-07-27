周六英皇錦標 又係莫雅鬥戴圖理？

周末英國轉播賽，重頭戲為享負盛名的英皇錦標，此項2392米一級賽，素來吸引一眾佳駟參戰，早年「多樂美」、「望族」、「天文學家」到近年3奪殊榮的「成全寶」，均是當年世界最強馬之一，締造幕幕的經典取勝鏡頭，而今年英皇錦標預期「上流貴婦」及「多產巨匠」激鬥，必十分精彩。

S1-5英皇錦標，數到捧盃熱門，由戴圖理執韁的「上流貴婦」，以及續用莫雅的「多產巨匠」，俱有雄厚實力，堪稱一時瑜亮。近年憑「成全寶」3勝英皇錦標的戴圖理，如無意外是最後一次在此項錦標披甲，胯下「上流貴婦」亦見分量十足，人馬先在大前仗雅士谷馬場舉行的2392米英國冠軍雌馬錦標G1奪冠，今年6月復出跑2405米加冕盃，人馬攜手再度報捷。至於此駒上仗在戴圖理停賽下改配布宜學，縮程角逐日蝕大賽1990米，僅敗於「帕丁頓」得亞軍，今次「上流貴婦」重新交由戴圖理接手，人馬至為合拍，加上於雅士谷跑2392米威力十足，屆時應可展現最佳作戰水平，戴圖理有望憑此駒在退休前再贏多次英皇錦標。

至於最大勁敵一定是岳伯仁陣營的「多產巨匠」，此匹出自日本馬王「大震撼」之3歲佳駟，近兩仗攻下英愛打吡孖寶，擊敗的對手中，更包括今次同場實力馬「鋼鐵大王」，反映「多產巨匠」本身卡士夠高。況且鞍上人是被譽為天下第一高手的莫雅，確是「上流貴婦」爭盃的最大阻力，既然兩駒旗鼓相當，大家不妨買連贏及位置Q！