【鎮倉寶征澳】成哥：佢絕對可挑戰當地任何一場G1！

今夏馬圈熱話，當然是沈集成落實「浪漫勇士」出戰澳洲覺士盾，並先以另一項G1東寶錦標作為熱身賽。對於今次遠征，沈集成表示除了要多謝馬主劉栢輝支持外，麥道朗亦提供了很多寶貴意見，促成今次遠征行程。

浪漫勇士勝任遠征

雖然兩場都是澳洲極高水準的一級賽，但沈集成對於遠征仍抱有一定憧憬，他表示：「麥道朗上季來港為『浪漫勇士』贏過3仗，早已指出此駒絕對可以挑戰澳洲任何一場的一級賽，覺士盾固然是當地2000米最高榮譽賽事，至於以東寶錦標作為熱身，除了兩場賽事相隔合適時間，能夠挑戰費明頓馬場的級數，成功的話，也是一項榮耀。『浪漫勇士』在港不論沙田長直路闊場，抑或彎急路斜的谷草賽事都跑得好，兩者各自與費明頓、滿利谷賽道特色相似，相信牠必可勝任。」

由於維省檢疫制度嚴苛，抵埗賽駒需要先作隔離，沈集成表示將會安排「浪漫勇士」9月中啟程，務求有較充裕的時間準備，迎戰10月7日首場賽事東寶錦標。配合馬匹遠征，屆時難免不時穿梭兩地，不過對於向來有「鐵人本色」的沈集成而言，他很有信心在香港、澳洲兩地同時兼顧。