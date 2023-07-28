【論戰天下】多產巨匠要做天文學家2.0

今屆英皇錦標出馬已算踴躍，兩匹3歲馬「多產巨匠」及「鋼鐵大王」再度碰頭，最關鍵是場地情況。「多產巨匠」已連奪英愛打吡，今場馬房出電兔幫手，相信步速會比上仗正常得多，有力再贏。

時效早熟短途料

S1-1：今場只供出賽不多於一場馬匹角逐，等同新馬賽。向禮倫馬房「時效」初次上陣，上月尾曾報名最後退出，父系「歲月洗禮」不少子嗣十分早熟，加上母系亦是5化郎專家，血統有早熟條件，形勢頗為有利，臨場若票數對辦可跟。

女高音對手弱坐正

S1-2：「女高音」及「美瑩晶」於上月皇家雅士谷賽期三級賽奧爾巴尼錦標碰頭，結果「女高音」以第3名衝線，當末段前兩名對手走甩，布宜學催策力度不大，馬兒卻愈追愈近，有過一次同程經驗，可望有進步性演出，加上今場對手減弱可坐正。

長青芳草乘勝追擊

S1-3：由於屬讓磅賽關係，這組雌馬三級賽形勢較接近，但排位後幾匹明星馬相繼退出，比較可惜，但仍不失睇頭。「長青芳草」是幾匹3歲馬中近績最理想一匹，至今5戰3冠1亞，雖然上仗在細場卡拉爾贏表列賽，但當時若非受阻分分鐘可拋離大勝，難得今仗對手弱，當可乘勝追擊。

機師奇遇部署得宜

S1-4：「機師奇遇」上仗以強勁姿態捧走賓伯里盃，今季部署主攻二班高獎金讓磅賽表現理想，前仗白金漢宮錦標落敗根本輸在內檔，只要交回大前仗雅士谷維多利亞盃入Q水準，在此組三甲甚穩。

鋼鐵大王攔巨匠

S1-5：對上一匹先攻陷英愛打吡，繼而同年贏埋英皇錦標的3歲馬是2001年「天文學家」，今屆叫胡者同來自岳伯仁馬房的「多產巨匠」。雖然5月英國二千堅尼慘敗緣盡三冠，不過卻令幕後替此駒未來發展大計得出更多變化。哩半路程、能力都不成問題，反而場地才是成敗因素，正常場地奪標呼聲仍高。「鋼鐵大王」於英國打吡幾乎偷襲得手，再出於雅士谷補中姿態亦具王者風範，仍是「多產巨匠」勁敵。

「上流貴婦」去年於此賽敬陪末席，但重整旗鼓復出3戰表現卻回復水準，剛戰日蝕大賽擺明路短變速力不及「帕丁頓」，回師哩半不同。「盧森堡」上仗威爾斯親王錦標無法逼近「瞄得對」有點失望，故今次亦再安排回師哩半，去年只跑過凱旋門同程但當日場地太爛敗不作準，鬥心強悍跑法主動，可拖一票。

古智慧貴價貨

S1-6：高多芬馬房身價200萬歐元的「古智慧」兩戰全勝，同樣拋開對手勝出未受考驗，看其腳法加上全兄Intricacy兩周前才於雅士谷馬場贏2000米，血統顯示這匹「杜拜威」子嗣日後可望愈跑愈長，有力保不敗身捧走魏德禮錦標，勝望彌高。

目見配莫雅勝算高

S1-7：要揀1匹負磅適中、當打且有近績的，莫雅坐騎「目見」應是首選。今季部署眼明手快，一出已轉到愛爾蘭卻拉馬場，終點前大步撲上險勝，力壓26匹對手勝出一項獎金豐厚的讓磅賽。返回英國後2戰1草1沙全入Q，若然臨場有雨更提高勝算。

邦會長有力爭連捷

S1-8：「邦會長」2及3歲時均於皇家雅士谷賽期有份上陣，俱跑第4名，表現並不差。今年較遲復出，雖然只跑1場賽事熱身不足，但該役卻於唐加士達贏馬，初配布宜學即替此駒取得出道第2仗勝利，表現可圈可點。本身拚搏有度體力充足，回師雅士谷馬場亦合腳法，值得睇高多少。