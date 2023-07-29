應家柏網誌 表揚何良苗禮德對香港賽馬貢獻

馬會行政總裁應家柏先生，於個人網誌中，感謝苗禮德與何良兩位離任練馬師，並表揚兩位對於香港賽馬貢獻良多。

應家柏指出苗禮德自2000年由南非來港開倉，至今接近四分一個世紀，已成為香港馬壇的其中一位代表人物，而且亦是應家柏當初加入香港賽馬會擔任賽馬事務司後，首位引入在港設廄從練的練馬師。

在其23年在港從練生涯，除了取得709場頭馬，同時與大賽畫上等號，分別以「勝利名駒」及「雄心威龍」勝出香港打吡大賽，後駒更加榮膺馬王。與此同時，亦曾派出「積多福」遠征地並攻下韓國短途錦標。而苗禮德在港最後一項一級賽勝利，為於2021年憑「勇戰神駒」揚威渣打冠軍暨遮打盃，這項錦標同時亦令「勇戰神駒」成為2020/2021年度香港馬季的最佳長途馬。

由於苗禮德決定放棄其2023/2024年度馬季的練馬師牌照，應家柏亦在其網誌中，衷心感謝苗禮德對香港賽馬事業的貢獻，並祝願他與家人有美滿將來。

至於何良，應家柏亦有衷心感謝其一直以來對香港馬壇的付出。而何良在港從練期間錄得634場勝仗，曾由他訓練的頂級佳駟，包括「好先生」及「包裝大師」。應家柏亦祝願何良未來一切安好。