英皇錦標 應家柏有心水提供

香港賽馬會今晚將會越洋轉播英皇錦標賽馬日八場賽事來港，並設有全球匯合彩池，當中包括主題賽事2392米一級賽英皇錦標（S1-5），開跑時間為晚上10時40分。

馬會行政總裁應定柏認為，在這場勢均力敵的賽事，隨着本週後期，雅士谷馬場受到天雨影響，臨場的場地狀況，仍屬未知之數，因此場地狀況將對各駒的爭勝機會舉足輕重。

他指出練馬師岳伯仁今屆賽事共派4駒上陣，包括「翩然舞姿」、「海角遠景」、「盧森堡」與英、愛打吡雙料盟主「多產巨匠」，後駒由主帥莫雅執韁。

連奪英、愛打吡「多產巨匠」，以其步姿絕對可以勝任任何場地。就其出道至今7次上陣已取得5場勝仗，鞍上人莫雅今賽捨同由岳伯仁訓練的應屆達德素金盃冠軍「盧森堡」而就，確實值得重視。

今場賽事的步速相信會由「翩然舞姿」及「海角遠景」掌控，步速預料不慢。「多產巨匠」、「鋼鐵大王」及「命令」應會留守在馬群中間位置，「上流貴婦」亦會置中，伺機而動，且看騎師戴圖理能否憑這匹星級雌馬，破紀錄第八度勝出英皇錦標。

而由布隆思訓練的「命令」，為去季歐洲王者「勝千里」的同母半兄弟，本身較喜歡在受到天雨影響的場地上作賽。

然而應家柏認為「多產巨匠」今仗勝望，應比「命令」以至「鋼鐵大王」更高，後駒於上月輕鬆勝出同場同程之二級賽英皇愛德華七世錦標，也具備一定實力。

三級賽格烈准將錦標冠軍「命令」，可納入考慮範圍，絕對有能力躋身三甲。同時，去年此賽冠軍、力圖衛冕戰的「致勝一擊」，還有新勝法國一級賽聖格盧大賽的「韋氏」，威脅也不小。

「盧森堡」、「川河威駒」及曾於雅士谷勝出同程賽事的「恰妙事」，在這場形勢緊湊且微妙的賽事中可以冷位看待。