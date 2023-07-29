【論戰天下】再度遇見如日方中

南非冠軍盃賽馬日今年由香港馬會贊助，9場賽事繼續全球匯合彩池，戲肉南非冠軍盃中，「再度遇見」近況當銳，倘在今場勝出有機會登上南非年度馬王寶座，兼助史卓棟退休前贏埋這場大賽留下美好回憶。

東方之花檔靚夠贏

S2-2：「東方之花」這匹「野田金駒」女兒剛戰1400米末段出頭勝利在望，終點前卻被對手大力碰撞，這席亞軍勝負距離極短，雖提出抗議卻未能得直。如今縮回1200米角逐應合腳法，同場不少戰馬為蹄下敗將，形勢一片大好，檔靚可睇高一線。

宇宙大道降班有利

S2-3：董明朗下季來港出任公司騎師，今場胯下坐騎「宇宙大道」有力在此賽揚威。去年好角望堅尼季軍，其後亦勝出二級賽，之後部署縮回短途賽表現平淡，閹後月初復出跑1200米外檔拖後再掟出大外欄狂追得第8名，如今回師強項一哩且降班競逐，可見真章。

祝福星星上仗出色

S2-4：「祝福星星」是今年南非雌馬經典賽盟主，上場膽敢挑戰南非馬王之戰德班七月讓賽，雖然馬女負輕磅，且對頭二馬並無威脅，但仍能憑鬥心力保季軍表現的確出色，如今降班跑雌馬賽強手盡去，縱然負磅是最重3駒之一亦難捨棄。

幸運少年長力十足

S2-5：「幸運少年」至今4戰全勝包括3項分級賽，上仗在斯高維爾跑一級賽金獎牌錦標，末段爆上拋敵群駒收韁輕勝姿態悅目。雖然今次轉場、初跑一哩兼排外檔，但計血統，父系Gimmethegreenlight南非子嗣長力十足，而且主要對手均是增程，憑其早熟性能加級數夠贏。

完美王子短途強手

S2-6：毫無疑問，金米亞旗下的「完美王子」已成為現役南非最強短途馬，1月先勝出飛行冠軍錦標，上仗6月負頂磅再攻下金馬短途錦標，兩奪一級賽，戰績輝煌。跨季8戰全入Q，排檔、路程及好拍檔董明朗繼續操刀，條件瓣瓣理想，對手難攖其鋒。

明日珍珠決心具大

S2-7：第103屆基維爾金盃地位雖只屬三級賽頭銜，但地位崇高。「明日珍珠」產自著名的Drakenstein Stud，質素有保證，4月於南非打吡跑第4名，之後愈跑愈長，先在特夫方丹贏金碗，月初在基維爾奪瓶，尤其剛於3000米更以一個無敵姿態輕取對手，贏埋今場便可登上南非大長途馬王寶座，必拚盡無疑。

戴夫大王排檔理想可挑戰

S2-8：兩屆冠軍「黑艇」功成身退，不過今年同主馬亦有匹實力強勁的3歲馬「再度遇見」叫胡。這匹新星今年初復出跑兩場1400及1600米平平無奇，但熱身後突然增程2000米，即以大冷門身份擊敗擂台躉Charles Dickens揚威好望角打吡，雖然之後再戰被反勝，但本身再出贏基維爾2000錦標及在德班七月讓賽得亞軍足證之前勝仗並非僥倖。史卓棟跑畢今次賽事掛靴，鬥志壓一。

「戴夫大王」年初曾先於「再度遇見」過終點，但近仗則明顯比下去，此刻要反先似不容易，幸好今強配董明朗而排檔理想，或可拉近距離。「卡拉公主」基維爾5戰全入三甲，但路程則受到考驗，不過以近況這匹南非頂級雌馬毫無低落，留放恰到可爭位。

「穆塔納」情況與「卡拉公主」相似，級數高但路程肯定嫌長，唯一可博是12檔縮到尾衝一段，後勁國（利敬國）近仗夾慣用這招都上名效果唔錯，值得投以信心一票。

走吧換董明朗夠殺

S2-9：今屆泰威利錦標以韋達冠名。「走吧」前仗在一哩打開勝門，再出升班於同程再捷。今次挑戰一級賽難度增強，但本身看來亦極具天分，內檔起步兼換上董明朗可優先睇好。

非洲晴空勝在夠準

S2-10：這場表列賽形勢拉得接近，純以近績計「非洲晴空」表現最為穩定，已經連續10場跑入三甲，即使出賽17次亦只得1次無獎金，表現相當穩定，今次排檔仍然不太差，重戴眼罩只要能緊咬步速，以其能力居此組仍然佔先，QT膽之選。