【世界觀】莫雅力爭今年第11個G1

即使英國馬壇近年有馬昆、杜苑欣、莫艾誠呢啲好手崛起，但如果講最為人熟悉嘅英國高手，應該都係古摩亞陣營嘅主帥莫雅喇。呢位3屆英國冠軍騎師近年贏咗唔少大賽，上年尾更加喺香港國際賽夥拍「福逸」捧走香港短途錦標，霸氣十足。

2023年贏遍全球

踏入2023年，莫雅更贏遍全球，先南下澳洲贏咗蘭威錦標同金拖鞋大賽兩場G1，然後喺杜拜亦攻下泥地一級賽金莎軒錦標，之後返歐洲成績更驕人，先後贏出英、愛打吡、愛爾蘭橡樹大賽、愛爾蘭二千堅尼、日蝕大賽、達德素金盃同埋聖詹姆士皇宮錦標，合共10場G1，亦令佢喺全球最佳騎師排行榜以90分領先86分嘅潘頓。

至於今日喺英國雅士谷馬場舉行的2392米G1英皇錦標，有機會為莫雅帶嚟今年第11項一級賽勝利，事關佢夥拍波士古摩亞陣營嘅3歲佳駟「多產巨匠」上陣，呢匹父線出自已故日本種王「大震撼」嘅佳駟，雖然5月初喺英國二千堅尼慘敗而回，但其後扳上2400米立即攻下英、愛打吡，跑哩半途程威力驚人。昔日有「天文學家」一口氣包辦英、愛打吡孖寶同埋英皇錦標，又睇吓「多產巨匠」能否再創歷史，喺莫雅胯下順利3連捷？