香港賽駒遠征澳洲成績差？麥道朗：浪漫勇士與別不同！

對於「浪漫勇士」喺嚟緊嘅10月遠征澳洲，先跑東寶錦標然後再角逐覺士盾，的確引起澳洲同埋香港馬圈好多迴響，事關近年甚少香港佳駟南下，對上一匹能夠喺澳洲贏馬嘅香港賽駒，已經喺2005年嘅「好望角」，因此有唔少人對「浪漫勇士」爭勝機會有疑問，但夥拍「浪漫勇士」3戰全勝，兼且作為此匹中長途好手南下澳洲嘅主理騎師麥道朗，卻相信此駒可以打破香港馬匹遠征澳洲嘅不光彩紀錄。

麥道朗上季曾3度策騎「浪漫勇士」，先後捧走馬會盃、香港盃及女皇盃，人馬非常合拍，佢日前接受澳洲傳媒訪問時表示，「浪漫勇士」遠征澳洲將會為賽事帶來不同變數，他說：「假如『浪漫勇士』於澳洲出賽，當然係爭勝分子，即使過往有不少香港賽駒於澳洲無功而還，但『浪漫勇士』擁有別具不同嘅能力，我認為此駒屬不可多得嘅佳駟，我非常期待能夠夥拍牠繼續取得好成績。」

對於「浪漫勇士」上季兩勝一級賽嘅演出，麥道朗亦有讚無彈：「『浪漫勇士』於香港充分證明其2000米能力，尤其香港盃一役，即使有實力強勁的日本代表在陣，牠仍能輕取對手4個半馬位，姿態驚人，事實上此駒擁有極強加速力，且能維持500米，即使遇上快步速也毫無問題，非常厲害。」值得一提，「浪漫勇士」現時於覺士盾的澳洲外圍賠率只得4.2倍。