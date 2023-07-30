香港馬圈騎師陣容狹窄，除了一眾常駐的騎師之外，獲批出客串牌照的，大多數都是來自澳洲、新西蘭的騎師，難怪不少馬迷形容香港馬圈由澳洲幫打骰。

馬會經常安排澳系騎師來港客串，其實並不難理解，最大原因是香港馬季進行當中，正值歐洲主要賽期，而香港馬會聘請騎師一向都只要名牌大名，或是擁有靚CV的冠軍級人馬，歐洲大將不會想錯失在當地贏經典大賽的機會，而且早已打好根基人脈，對於他們來說，要隻身來港由零開始，並不是策騎的首個選擇。

歐洲賽馬模式與香港截然不同，班次制度、賽事中的緊迫跑法程度、氣候，均是兩個世界。甚至乎要他們每朝到場課馬，他們亦不習慣，歐洲大名騎師甚少需要做這類工作。所以，要他們跳出舒適圈，難過登天。此外，不少歐洲大名均有主帥聘約在身，要貿然放棄長期水喉，回復跑碼頭式尋找坐騎的歲月，給你也知道怎樣選擇。

當然，香港賽馬有自家吸引之處，一來獎金高，二來只得兩個馬場，一星期兩次賽事，騎師毋須舟車勞頓穿州過省開工，但相比起出戰經典大賽的機會，歐洲大名就處於魚與熊掌情況。

至於澳洲賽馬模式與香港相近，澳系騎師在港會較容易適應，而且兩地馬圈中人早已建立多年人脈關係，只要身手不太差，在港尋找實力坐騎並不太困難。

其實，馬會已盡力引入不同國籍的騎師來港策騎。新季騎師陣容，南非好手董明朗獲發半年牌照，他於當地贏過多項黑體賽事，今年亦篤定成為冠軍騎師，CV對上了馬會口胃。至於意大利名將艾兆禮，結束中東酋長的賓主合作關係之後回復自由身，於歐洲重新跑碼頭的日子並不容易過，把握來港策騎的機會亦可以理解，以其名氣，也是香港馬會想要的，至於會否成功，則是後話。

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