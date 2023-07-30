極罕南非女騎師 今晚轉播賽睇溫莉瓊表演

尋晚英國轉播賽，靚女騎師奧璇璧憑「如夢奇緣」勝出三級賽威勇錦標。今晚南非轉播賽亦有女將上陣，佢就係南非首位女見習騎師溫莉瓊(Rachel Venniker)。

騎師係一項艱苦嘅工作，一般男性都會叫苦連天，更何況係女性？溫莉瓊揀咗一條不一樣的道路，佢認為賽馬界一般認知，女騎師永遠唔會做到男騎師一樣嘅成就，但佢覺得只要女騎師做得到，就會得到一種成就。

溫莉瓊踏進馬圈嘅初期備受冷嘲熱諷，佢形容只要陣上犯了過錯，之後就要不斷受到批評，備受壓力，幸好佢能從錯誤中學習。而溫莉瓊追求夢想、喺策騎事業嘅決心，獲得家人及朋友支持，亦成為佢克服困難嘅原動力。同時，佢知道女性嘅體格、體能比男性弱得多，所以佢一直保持身體健康，並不斷鍛鍊，因為即使失敗，都唔想畀自己任何藉口。

南非賽馬名宿羅拔時(Michael Roberts)可謂溫莉瓊嘅伯樂，佢形容呢位女將非常有策騎天賦，而且甚有職業道德，無論課馬抑或鍛鍊，從來冇缺席。羅拔時表示溫莉瓊最初贏馬時，好多人認為係因為受讓磅關係才可交出頭馬，直到讓磅愈來愈減少，質疑聲音依然冇停過，但佢教導溫莉瓊，賽馬運動入面充斥嫉妒嘅人，佢慶幸溫莉瓊一直處理得很好，一笑置之。

結果，溫莉瓊嘅努力獲得回報，上年以68場頭馬成為南非見習騎師。而佢喺今晚南非轉播賽當中有4匹坐騎，包括分別夥拍「厄梅洛」、「士兵眼睛」出戰一級賽，大家記得睇直播，一睹呢位南非女將嘅風采。