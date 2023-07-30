沈集成道出浪漫勇士殺着：加速力有500米！

沈廐「浪漫勇士」10月遠征澳洲引起好多回響，對上一匹喺澳洲贏馬嘅香港賽駒，已經喺2005年嘅「好望角」，因此唔少人對「浪漫勇士」有疑問，但夥拍「浪漫勇士」3戰全勝，兼且作為此匹中長途好手征戰澳洲嘅主理騎師麥道朗，卻相信此駒可以衝破重重障礙。

麥道朗上季曾3度策騎「浪漫勇士」，先後捧走馬會盃、香港盃及女皇盃，佢日前接受澳洲傳媒訪問時表示，「浪漫勇士」遠征澳洲將會為賽事帶來不同變數，他說：「假如『浪漫勇士』於澳洲出賽，當然係爭勝分子，即使過往有不少香港賽駒於澳洲無功而還，但『浪漫勇士』擁有別具不同嘅能力，我認為此駒屬不可多得嘅佳駟，我非常期待夥拍牠繼續取得好成績。此駒於香港充分證明2000米能力，尤其香港盃一役，即使有實力強勁的日本代表在陣，牠仍能輕取對手4個半馬位，姿態驚人。事實上牠擁有極強加速力，且能維持500米，即使遇上快步速亦毫無問題，非常厲害。」值得一提，「浪漫勇士」現時於覺士盾的澳洲外圍賠率只得4.2倍。

另外，周日晨課向來淡靜，但昨早沈集成相當積極。外遊5天的他，未夠5點已現身馬房打點，首批即見鎮倉寶「浪漫勇士」由助手出試，與「浪漫風采」、「火雲神劍」、「喜蓮勇感」及「超超比」於機坪魚貫慢踱15分鐘，期間見成哥全程在欄邊近觀操練過程，半步也沒有行開過。課後，成哥即折返馬房閘口恭迎所有馬匹，並對「浪漫勇士」左仄右仄，緊張度爆燈。此駒將於9月中啟程征澳，率先出戰10月7日的東寶錦標，然後劍指10月28日的重頭戲覺士盾。