殺低德國打吡冠軍 布宜學幫藍營贏G1

藍營高多芬今年成績認真麻麻，大賽固然冇佢份，就算係啲普通賽事，好似啱啱英皇錦標賽馬日喺表列賽魏德禮錦標捧成大熱門嘅「古智慧」(Ancient Wisdom)，亦只得季軍，演出令人失望。不過，估唔到去到德國，情況有啲唔同，尋日喺慕尼黑馬場舉行嘅2000米G1巴伐利亞大賽，藍營嘅「威國之榮」(Nations Pride)於布宜學胯下輕取大熱門「月正滿天」(Fantastic Moon)，成功贏出呢項大賽。

如果馬迷有留意海外賽事，應該對「月正滿天」唔係陌生，事關呢匹3歲馬喺今個月初先捧走馬會有轉播嘅德國打吡，因此今回出戰巴伐利亞大賽繼續由龐可立執韁被捧成大熱門，可惜此駒喺直路早段畀「威國之榮」後，就未能威脅對手，最終以3馬位見負。

高多芬一向安排「威國之榮」南征北伐，舊年集中喺美國上陣，兼且贏咗場G1沙拉托加打吡，然後今年則於杜拜出擊，剛戰喺杜拜草地大賽不敵「諾斯勳爵」(Lord North)得季軍，今次轉戰德國跑大賽立即補中，攞到佢本身第2場一級賽勝利，而練馬師艾柏賓透露會部署此駒出戰巴林國際錦標。