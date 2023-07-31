今朝操兩駒出大圈 廖康銘：我仲痠痛過啲馬

機坪重新開放一星期後，今朝就輪到大圈重開，多位練馬師亦開始派旗下馬匹出大圈慢踱，其中上個禮拜主力利用奧運馬房踱步徑安排馬匹熱身嘅新澳洲練馬師廖康銘，今朝亦立即派馬出大圈，了解一匹大跑道狀況，練者更加親自披甲上陣，親自策騎「喜喜任務」同埋「鑽飾永恆」出大圈，其餘亦有「勇趣」、「妙算歡騰」、「妙算高歌」、「心想事成」、「智勝攻略」、「有你有我」、「東風壹號」、「都靈先鋒」同埋「鑽飾璀璨」出嚟考驗。另外，廖康銘亦有喺奧運馬房為廐內評分最高馬匹「飛輪閃耀」踱步，全日操咗3駒。

喺出席完今朝嘅新馬季開操儀式後，廖康銘話都漸漸熟習香港嘅環境，呢幾日都有親自操馬，感覺都唔錯，但佢話自從佢將澳洲悉尼嘅馬房關閉後，已經有3個月未再操馬，因此今朝騎完兩駒出大圈，佢講笑話可能自己仲痠痛過啲馬。

目前廖廐有26駒，廖康銘坦言目前的確唔容易吸引更多馬匹加盟，但相信稍後時間仍會有幾匹轉倉馬來投，加上即將來港嘅新馬，預計開季前馬房約有35駒，而佢亦透露目前要花時間了解舊馬狀態，希望可以取得好成績。