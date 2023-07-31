西澳打吡冠軍以及G3盟主 兩駒交晒畀方仔訓練！

2021年季終，有1162匹賽駒獲評分，去到2023年只得1068匹賽駒獲重新評分，反映香港整體馬口持續下降。不過今日(31日)嘅2023至2024年度自購馬及自購新馬資料，見到分別有6匹PP以及16匹PPG將會喺今晚抵港。

首季開倉嘅巫偉傑(Cody)，除咗獲得「綫路」系支持之外，「加州」系亦都有畀支持，當中喺外地名為California Touch嘅自購馬，來港後將會加盟巫廐，此駒喺澳洲上陣5戰共取2冠成績，當中兩場都係1000米賽事取得，且看來港後會否繼續喺短途賽事交出表現。

6匹PP當中，除咗Cody有「加州」系支持之外，方嘉柏更喜獲兩匹來頭唔細嘅PP，當中西澳打吡冠軍「勁道約翰」(Awesome John)將會運來香港服役。另外1400米三級賽哥連希斯錦標盟主「長橢圓」(Elliptical)亦會交由方嘉柏訓練，據方嘉柏透露，此駒馬主為羅琪茵，現時羅琪茵擁有「直線力山」，「直線力山」在方嘉柏訓練下已攻下二班1800米田草以及2400米G3皇太后紀念盃，且看呢匹「長橢圓」到港後能否有更高成就。