感激各界關心 何澤堯社交平台報平安

何澤堯剛周六(29日)轉戰日本新潟競馬場出戰，原定全日策騎5駒上陣，但戰至第6場1200米泥地賽事，佢夥拍Score轉彎入直路時，畀外閃內側馬匹連消帶打撞倒，何澤堯坐騎失蹄並將騎師拋下。雖然何澤堯清醒並且講到嘢，但都引起日本、香港兩地馬迷關注。

馬會行政總裁應家柏喺網誌透露，經過詳細檢查之後，何澤堯冇斷肋骨，不過背部受傷及輕度腦震盪，需要住院兩日，及後會盡快返港治療。至墮地受傷後，何澤堯今日(31日)喺社交平台報平安，向各位馬迷更新近況，佢表示喺剛周六的確係百感交集，因為陣上不幸受傷，令到剛周日未能夥拍實力坐騎上陣，最終冇咗1場頭馬。除此之外，是次受傷亦令到自己未能出席期待已久英國古活賽期以及識價盃嘅行程。

不過，何澤堯感恩只係第五節胸椎(T5)骨裂，唔少人都同佢講呢個情況可能會更壞，感謝香港賽馬會一直支援、日本中央競馬會幫助。何澤堯又指，感謝古活馬場、雅士谷馬場，張仕頓、張柱棟馬房等一直支持以及提供坐騎及機會，期望下年暑假可以再有機會喺古活賽期、識價盃上陣。

最後，何澤堯感謝家人、各位朋友、馬迷，以及每一位Send過訊息畀佢關心佢嘅人，現時係等待慢慢康復，亦係一個機會令佢變得更強。