【周二古活盃】弦樂器退役 高仕登仲有呢匹壯膽識！

「光榮古活」賽期即將於本週二（8月1日）展開，包括於賽期首日上演焦點賽事途程3200米一級賽的古活盃。「弦樂器」於2017年至2020年在該賽取得4連霸，去年則以8歲之齡僅負於由岳伯仁訓練的「饒舌達人」蹄下，屈居亞軍。

岳伯仁今年將派出4歲雌馬「巧詩才」競逐古活盃，而高仕登及高素德則會派遣「壯膽識」參賽，希望該駒能夠跟隨「弦樂器」的步伐，為馬房再添殊榮。

冠軍級騎師戴圖理今仗將策騎出賽不多的「壯膽識」上陣，力爭在掛靴前個人第6次揚威古活盃，再添一項一級賽殊榮。

高仕登指出：「古活的賽道對參賽馬有獨特要求，既有左轉及右轉彎位，也有上斜及下坡路段，非常考驗馬匹的靈活性，而『壯膽識』過往曾在古活取得頭馬。」

「壯膽識」該場勝仗於今年5月在一項2800米賽事取得，其後於6月在雅士谷金盃（3991米一級賽）再下一城，延續不敗佳績。

4歲的「壯膽識」正與包義定麾下的6歲馬「好勝駒」爭奪大熱門之位。「好勝駒」上仗與「壯膽識」同場角逐雅士谷金盃，僅以短距離之差屈居亞軍，交出服役以來的代表作。牠去年也曾出爭古活盃，結果跑獲第4名。

今仗的場地狀況或會成為爭勝關鍵。軟慢地可能會影響「好勝駒」發揮，但變化地卻會受「巧詩才」的支持者歡迎。

岳伯仁說：「馬兒上仗在卻拉作賽時遇上喜歡的偏軟場地（7月22日攻下2800米二級賽卻拉盃）。莫雅覺得牠勝來甚為從容。我們曾經很期待牠在雅士谷金盃（在快地上取得第4名）的演出，而牠同樣表現良好，但跑軟慢地時看來發揮更佳。軟慢地不利其他馬匹爭勝，但『巧詩才』在軟慢地上卻是如虎添翼。」

若這3匹爭勝要角今仗陣上稍有失誤，「武術之王」及「遠飛標槍」或會有機可乘。兩駒曾於去年的聖烈治錦標（2905米一級賽）及今年的約克郡金盃（2771米二級賽）中對壘，互有勝負。

「武術之王」在聖烈治錦標中擊敗跑獲季軍的「遠飛標槍」掄元，而「遠飛標槍」則在約克郡金盃中成功反先「武術之王」奪冠。

「武術之王」馬主巴林KHK賽馬團體（KHK Racing）的賽事經理華戈爾表示：「牠競逐雅士谷金盃時只取得第7名，我們認為牠未能應付途程，因此今仗讓馬兒回師途程較短的古活盃。偏軟的場地會適合牠發揮。」

古活目前的場地狀況為好至軟地或好地。該馬場的場地主任Ed Arkell說：「預期將會有驟雨，此賽期首日的場地掛牌估計會是好地偏軟。」