【論戰天下】古活盃壯膽識力求5連捷！

連續3日轉播英國光榮古活賽期，周二打頭陣戲肉是3200米一級賽古活盃，高仕登馬房當年憑「弦樂器」連贏4屆，今次精揀細選下，最終獨派「壯膽識」出戰，這匹新鮮出爐雅士谷金盃冠軍，可期順利接棒。

S1-1：古活馬場同程3戰2冠1亞全上名的「信使」可優先留意。此駒年初在美丹兩戰無功，返英後主攻5化郎賽事，分級賽常客如今續於二班賽上陣實力自然佔到上風，唯一擔心場地偏黏軟稍打折扣而已。

S1-2：「銳兵列陣」7月初於紐百利馬場初出跑1200米，沿途望空負於實力強勁的對手得亞軍，此匹東寶錦標亞軍「最高寶」半兄弟馬，馬房已為牠報跑下月約克二級賽，熱身後於此場從未勝出馬賽補中機高。

夢迴草地賽不落下風

S1-3：「夢迴」雖然賽績上膠沙地頭馬多於草地，但近仗於水準甚高的草地賽亦能上名，雖然初跑古活馬場，但看其步姿跑法只會更合，倘有雨的話對這匹灰馬亦可提高勝算，加上排檔好，可作半冷贏位兼投。

S1-4：岳伯仁今場原先報了實力極強的「不容置疑」，最終排位後卻改派「山野熊」列陣，上場七月錦標早段走勢欠順，但末段再追其實餘勢不差，看來今次加程更合腳法，信馬房部署，再加上此血統馬向來偏淋場地表現亦有保證，值得秤高多少。

S1-5：「旁觀者清」去年夏季進行閹割手術，年尾復出於萊士達輕取對手。上仗卻是相隔8個月再戰，即在新巿場三級賽準則錦標勝出，當時貼外欄一放而返前快後勁，蹄下敗將不乏再出有好表現，7化郎專家有力再贏。

S1-6：高仕登及高素德旗下「弦樂器」曾4勝此賽，今年倉內亦不乏接班馬。原先兩匹王牌，最後獨出「壯膽識」，上月跳班跑雅士谷金盃結果完成4連勝，為新馬主卡塔爾陣營帶來名和利，雖縮程但對手多為蹄下敗將，前仗亦有贏過古活馬場賽績，條件齊備勝望甚高。

「好勝駒」去年在此賽跑第4，今季兩戰冠亞各一，與莫艾誠亦合拍。「巧詩才」去到3991米路程有點長，反而2800至3200米均有勝出紀錄，新勝卻拉盃姿態討好。「武術之王」剛戰雅士谷金盃同樣路程太長，縮程較合且計級數在此組亦不輸蝕，倘場地起變化更妙。

S1-7：出馬眾多且形勢混亂的雌馬賽。「耳目一新」大前仗於古活馬場贏馬，再出皇家雅士谷賽期沙特利咸錦標亦追近，剛戰換莫雅亦力拚得亞軍，顯見馬兒近況甚佳，今仗重配贏馬拍擋祁義理可贏位兼投。

S1-8：「冀待」一貫張柱棟部署好開於短期內盡用，近兩仗由主帥范亮齡執韁已兩捷，雖然今次出大場作賽，但看其上場贏馬姿態仍大把在手，3歲馬進步顯著，再看同組對手有近績者為數不多，單憑銳氣已可秤先。