馬場老尷事 大家記得邊樣？

鄭俊偉掟方仔馬簿開file

鄭俊偉跑完馬掉馬簿，已經係眾所周知嘅事，點知咁都會出事？事緣新馬賽方嘉柏「鈦易搵」跑贏米高隻「富喜來」，賽後鄭俊偉將馬簿擲向方嘉柏的背脊，好多馬版圖文並茂，搞到馬會要傳召兩人問話，其實兩個根本Frd底噃...

潘頓熊貓眼

早幾年潘頓眼腫腫跑馬，惹來被打疑雲！最後潘頓解釋係因為策騎容天鵬馬房的「閃耀榮光」行沙圈時，馬兒突然發脾氣，馬頭碰正自己隻眼，雖然只係輕微撞瘀，但過幾日就變成熊貓眼，事實係冇畀人打呀~

老苗影頭馬相黑面

講開潘頓，順帶提埋佢位舊襯家苗禮德，大家都知呢對騎練曾經拗過交，近年已好少合作，但2020年騎師錦標賽，潘頓咁啱抽中老苗隻「健康在望」，仲要咁啱贏埋，賽後潘頓好搞笑咁挨住苗禮德影相，但老苗就木口木面，完全冇表情噃~

十三少索吻食檸檬

上季尾連場只近不勝的「九五赤兔」終於贏到，馬主團有位靚女飛撲狂攬韋達，十三少當然照單全收，但之後影頭馬相，韋達想再一親香腮，激情消卻嘅靚女竟然托手say no，搞到十三少好無癮呀~

賀銘年攀登閘峰

2020年7月1日，有份出賽嘅「快步速」卡住響閘箱動彈不得，玩開攀石的鞍上人賀銘年，竟然擒咗上閘廂頂，見到咁嘅鏡頭，好多馬迷都忍唔住笑喇。