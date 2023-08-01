8月份光榮古活賽期周二展開，今晚首日編8場賽事，當中重頭戲為3208米古活盃一級賽，將有11匹頂尖長途馬角逐，大家鬥韌力鬥氣量，至於周三晚上，主題賽則為薩塞克斯錦標1600米一級賽，至於周四晚上，則有為雌馬而設的蘭秀錦標1979米一級賽，連續3晚大戰連場，各位當然要吼住！

首日S1-6重頭戲古活盃3208米一級賽，可說是群雄並起局面，當中3匹馬最有機會突圍而出，先講贏面最大的「壯膽識」，此匹高仕登及高素德訓練之4歲馬，父系為不敗馬王「范高爾」，而此馬長力更勝父系，前仗在古活馬場贏出2800米4歲或以上馬讓賽，到剛戰跳程跑雅士谷金盃3991米G1，亦能在戴圖理胯下報捷，氣量充沛而且進步驚人，今次再配戴圖理，相信有望再下一城。

最強對手乃包義定訓練的「好勝駒」，6歲馬出道至今已取下7勝，近5戰亦奪得2冠3亞全入Q，上次雅士谷金盃與「壯膽識」鬥到最後只輸不足1馬位得亞軍，走勢亦勁，若然「壯膽識」有閃失可取而代之。

另外，韋利安馬房的上年聖烈治錦標盟主「武術之王」，今年復出已熱身兩仗，此匹高質「杜拜威」子嗣狀態回起，也是不容忽視。