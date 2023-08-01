近10屆薩塞克斯錦標 3歲馬贏一半

「帕丁頓」周三在古活角逐1609米一級賽薩塞克斯錦標，冀能摘下桂冠，鞏固牠作為歐洲頂級一哩馬的地位。「帕丁頓」最近連勝3場一級賽，先攻下愛爾蘭二千堅尼，其後在皇家雅士谷賽期揚威聖詹姆士皇宮錦標，上仗則在日蝕大賽擊敗年長對手而封王。

「帕丁頓」勝出愛爾蘭二千堅尼時加速凌厲，翌仗在雅士谷再度展現強勁加速力，而上仗在沙丘園角逐1990米途程時更是鬥心盡顯。

已5勝薩塞克斯錦標的練馬師岳伯仁對「帕丁頓」的表現印象深刻，他說：「我非常看好『帕丁頓』，牠速度上乘，而且每仗都有進步，實在難能可貴。馬兒愈戰愈勇，操練表現也出色，牠每次上陣後體重都有增加，角逐日蝕大賽前的體型遠較雅士谷一仗前健碩，這情況頗為罕見。」

岳伯仁表示莫雅也對「帕丁頓」留下深刻印象：「莫雅一向認為馬兒速度上乘，回師一哩途程角逐薩塞克斯錦標不成問題。」

「帕丁頓」為今次陣中兩匹3歲賽駒之一，對上10屆賽事中，有5屆均由3歲賽駒贏得頭馬。或許有人挑剔「帕丁頓」經常在陣上昂首，但岳伯仁不以為然︰「每匹馬都不一樣，人也如是，我們都各有不同，而這就是馬兒獨有的風格。」

今仗另一爭勝主角「旋進軌跡」的陣營，當然希望「帕丁頓」陣上失誤。「旋進軌跡」去年先在雅士谷勝出一級賽加冕錦標，再攻下G1傑克莫華大賽，其後休賽8個月後復出，於一級賽女皇安妮錦標僅不敵「三拍子」，跑獲亞軍。

「旋進軌跡」練馬師高素德表示：「『旋進軌跡』上仗表現甚佳，賽後恢復得不錯，狀態勇銳。雖然牠今仗要與『帕丁頓』較勁不易應付，但該駒年僅3歲，而且首次面對更成熟的一哩賽駒。」

今仗預期將會跑軟地，「安妥贏」的勝算或會提高，這匹5歲賽駒5月在軟地上以出色姿態攻下表列賽，騎師高俊誠說：「馬兒必須跑軟地才能發揮威力，希望牠今仗能交出好表現。」此外，來自法國的參賽馬「送達駒」同樣喜跑軟地，場地愈軟愈好。