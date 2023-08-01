【世界觀】人人都怕咗帕丁頓

岳伯仁鎮倉寶「帕丁頓」以準馬王身份喺薩塞克斯錦標擺擂台，當然唔希望好似廐侶「多產巨匠」日前於英皇錦標嘅結局，亦證明咗3歲新星要挑機年長精英，唔係隻隻都掂。不過「帕丁頓」上場出戰日蝕大賽就克服咗呢個難度。以今季5戰不敗兼G1三連勝，亦令「帕丁頓」喺馬王成績計算上，以112分拋甩其他對手，今場喺強項一哩出戰薩塞克斯錦標，只要順利贏埋，餘下馬季相信都唔會有對手，可以威脅佢嘅王者地位。

由於今場唔少報名馬都怕咗「帕丁頓」，結果得番6駒出戰嘅冷場，雖然大家都認為「旋進軌跡」係準馬王最強對手，遠道而來嘅法國賽駒「送達駒」，雖然仲未贏過G1，但就具備咗好馬表現穩定嘅特色，10戰取得5贏4位，最差一次都跑第4，表現相當準繩，雖然今季復出3戰全上名，未曾交出頭馬，不過練馬師雷里雅就好滿意馬匹表現，尤其上場響G1伊斯巴翰錦標力拚下，僅以短距離受挫跑第3。

「送達駒」喺法國原本係由巫斯義主理，如今改咗搵當打上屆冠軍騎師紀仁安，拚命三郎必賣力，把握今場馬少形勢，睇吓係咪真係可以成為巨人殺手。