【論戰天下】帕丁頓勝在跑法靈活

光榮古活賽期第2日焦點賽為薩塞克斯錦標，可惜排位後只剩下6駒，馬少場合又可造就「帕丁頓」這種跟前守好位，有前有後跑法，岳伯仁旗下超新星已連勝3項一級賽，第4項到手應無懸念。

真相無疑精心部署

S2-1：「真相無疑」大前仗於皇家雅士谷賽期英皇佐治五世錦標演出失望，但之後於兩項二班賽再度上名，看來現階段已適應同級賽事步速，張柱棟與其父張仕頓部署相若，派馬跑此賽向來甚有心得，加上主帥范亮齡選騎必有道理，值得睇高多少。

從心岳本賢急交代

S2-2：「從心」去年已在雅士谷勝出三級賽，今年轉投岳本賢馬房後兩戰，初出卻拉馬場二級賽跑第2被「確是美」走甩，上場雅士谷劍橋公爵錦標梗頸四，雖然表現有點令人失望，但馬主當日高價購入寄望甚殷，相信岳本賢亦心急交代，今次縮程續配莫雅，可勝回一仗。

奇力兒輕鬆挑戰G3

S2-3：莫雅坐騎「奇力兒」出道至今4戰獲得2冠1亞1季，7月初於沙丘園表列賽大勝對手6個馬位，無論締速及末段爆上姿態俱可人，伯特馬房兩歲馬賽表現向來有保證，以上仗表現，看來遲早可問鼎一級賽，如今只挑戰三級賽綽綽有餘，前景秀麗。

送達駒狀態夠穩定

S2-4：今屆薩塞克斯錦標最終出馬只得6匹。「帕丁頓」出自法國冠軍種馬「先勇名駒」，早年岳伯仁已成功打造一匹同父馬「金教堂」，如今看來此駒實力亦極強，上場日蝕大賽擊敗「上流貴婦」，雖然表面上看來贏得不易，但其實仍大把在手，對比今場主要對手，「帕丁頓」跑法較靈活，負磅較輕擺前走亦有利，配莫雅贏面甚大。

「旋進軌跡」當然是匹一哩極強雌馬，去年已在傑克莫華大賽擊敗一眾雄馬，表現出色，女皇安妮錦標僅敗亦不差，季內第2次上陣體力充沛，有力挑戰。「送達駒」上場增程於伊斯巴翰錦標力拚以短距離落敗，近期狀態十分穩定，倘臨場天雨的話或可提高勝算。

「安妥贏」計實力當然未及一線，但整體演出準，加上這件綵衣剛周六兩度勝出大賽，當旺可作配。

嬌小駒欣逢對手弱

S2-5：「嬌小駒」4月開上戰場，短時間內已出賽6次，體力十足，此亦符合練馬師向禮倫打快攻密跑作風，雖然暫只1勝，卻連番入Q，整體演出亦算穩定，尤其上場於韋特比超級短途賽只負於一匹實力極強的「反升」，表現亦好，如今只面對一組經驗不足的兩歲馬應夠贏，勝算甚大。

攝政女后睇高一線

S2-6：高仕登及高素德旗下「攝政女后」，雖然暫時3戰全於膠沙地，但冠亞季各一初步看表現合格，今轉戰草地但「猛獅怒吼」子嗣無不合之理，莫艾誠復出後鬥志鮮明，居此組只負中磅迎戰亦有利，只要及早攝入找遮擋穩定走勢，後上可突擊。

劇迷幻想重配強人

S2-7：「劇迷幻想」季內初出首仗便於布宜學胯下在新巿場贏1400米，再出兩戰換人效果未如理想，今轉戰古活馬場抽到內檔，形勢轉好，應有利其守好位跑法，3歲Harry Angel子嗣相信仍有大幅上升空間，今與布宜學人馬重逢，只要交出水準可食尾胡。