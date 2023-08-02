用鞭過多被罰停賽20日 高俊誠覺得罰得重手！

「命令」(Hukum)(右)鞍上人高俊誠以及「韋氏」(Westover)鞍上人韓比爾分別因用鞭過多被罰停賽。 (圖片來源：Getty Images)

昨日(8月2日)我哋《東網》馬經報導過，英國馬會昨日就高俊誠喺英皇錦標用鞭過多進行研訊，而結果亦都喺尋日出爐，高俊誠雖然贏馬，但將要面臨20日停賽以及罰款1萬英鎊。

高俊誠因要停賽20日，意味住佢未能喺8月中下旬嘅伊波賽期上陣，騎者早前曾表示，唔認為自己所犯嘅錯鞭同刑罰量期對等，而自己與其他騎師同樣對用鞭過多都感到有壓力同不滿。高俊誠其後透露，自己同韓比爾喺跑完呢場賽事之後都心知不妙，因為佢哋都覺得可能會用多咗幾鞭，結果去到研訊室嘅時間大家都搭搭膊頭，就未來嘅處罰感到恐懼。騎者又指，喺陣上鬥到難分難解嗰陣，的而且確好難計算每一下用鞭。雖然自己對呢個判罰感到不滿，但錯咗就係錯咗，都會接受規則。

至於同場同「命令」(Hukum)單打獨鬥嘅「韋氏」(Westover)，後駒鞍上人韓比爾亦因為用鞭過多受罰，由於呢場賽事係一級賽，佢本應要接受8日停賽，但由於佢喺最近200場英國上陣嘅賽事都未有因用鞭過多而被罰，所以當地馬會喺剛周一已放寬其罰則至4日停賽。