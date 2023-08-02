【蘭秀錦標】兩匹星級雌馬G1爭崩頭

1982米一級賽蘭秀錦標本周四(3日)在古活上演，儘管今年成功摘下英國大賽錦標的法國賽駒不多，但在尚蒂伊服役的3項一級賽盟主「靛彩薇」，勢成蘭秀錦標的爭勝要角。

「靛彩薇」今仗將與勁敵「凌雪飛」交鋒，「凌雪飛」不僅同樣已揚威3項一級賽，去年更在起伏不平的古活賽道上，以勁勢攻下蘭秀錦標。這兩匹雌馬有一個共通點，就是出道至今各仗均由同一騎師策騎，「靛彩薇」至今9次上陣皆由黎敏滔主策，並贏得7場頭馬；而「凌雪飛」迄今11仗全由杜苑欣執韁，並取得5捷。

「靛彩薇」的練馬師赫健輝是家族的第5代後人，該家族在歐洲純種馬市場舉足輕重。而「凌雪飛」的練馬師高仕登則以新市場為基地，至今已在世界各地累積逾100場一級賽頭馬。

「靛彩薇」前仗揚威法國一千堅尼，上仗攻下法國橡樹大賽，贏得清脆利落。36歲的赫健輝說：「馬兒實力出眾，不論居前或留後競跑，都能夠輕鬆交出好表現。我跟馬迷一樣，希望欣賞高手在頂級賽事中對決，期待我的馬匹跟『凌雪飛』決一勝負。」

「凌雪飛」上月在法爾曼斯錦標奪冠，可見已重拾最佳狀態，練馬師高仕登說：「『凌雪飛』今季花了頗長時間回復狀態。我不希望牠在出爭蘭秀錦標時新鮮感太重，所以安排牠先在新市場跑一仗。牠該仗交出上乘速度，足以應付當日的一哩途程。」

另外，「偉石堡」及「出群」同樣備受重視。「偉石堡」最近7戰6勝，上仗角逐膠沙地三級賽，以半個馬位之先擊敗「凌雪飛」而掄元。「出群」由岳本賢訓練，今仗由莫雅執韁，該駒於5月在鬥牛錦標一放到底擊敗「文采侯婦」而奪魁，「文采侯婦」則於上周日勝出一級賽羅斯齊爾德大賽。