【論戰天下】最強法國馬女穩奪蘭秀錦標

光榮古活賽期第3日有兩項高水準分級賽上演，除蘭秀錦標外，另一場哥頓錦標亦是星級賽駒搖籃，今屆不乏具一級賽潛力馬匹在陣。至於主題賽蘭秀錦標則似是兩匹優秀馬女單打獨鬥局面，以跑法計，3歲的「靛彩薇」更為主動，或許稍佔先機。

縮程而臨心滿歡

S3-1：司徒德爵士及莫雅組合乃信心保證，加上朱德望綵衣向來成功率高，「心滿歡」剛於英皇佐治五世錦標略嫌過早出頭，在雅士谷長直路無以為繼，今次縮回1982米肯定更易應付，況且大爛地亦有賽績支持，場地不成問題，人強馬壯之下，勝望彌高。

大勇駒早熟急進

S3-2：「大勇駒」出自早熟父系「夏灣拿灰」，上仗升班於新巿場角逐二級賽七月錦標雖然備受睇淡，但陣上演出卻有驚喜，末段從包尾殺上勝出，變速力極強，難得今次最強對手「不容置疑」退出，練馬師郭誠訓練此件綵衣向來急進，值得信賴。

對奕棋子有進步

S3-3：今場三級賽出馬少但水準極高。「對奕棋子」前仗在女皇瓶賽不敵「貴格兒」跑第3名，當時可能氣量未足，敗陣情有可原，上仗稍為縮程即在表列賽補中，表現大有進步，質高佳駟幕後已為牠報跑凱旋門大賽，自視甚高，變化地性能佳，續配杜俊誠人強馬勇，值得秤高多少，作膽正宜。

凌雪飛狀態夠弗

S3-4：法國代表「靛彩薇」打從去年9月起至今已連贏5場，包辦馬素爾大賽、法國一千堅尼及法國橡樹大賽，堪稱近年最強的法國馬女，其煞食之處是放頭跑愈走愈有，且淋地性能極佳，唯一挑剔是首次在英國作賽。上屆冠軍「凌雪飛」肯定是最強對手，但本身靠後追，對住「靛彩薇」擔心鞭長莫及，不過新勝一級賽狀態不用懷疑，變化地亦宜。「偉石堡」剛於膠沙地擊敗「凌雪飛」自有其實力，9戰6捷加上綵衣有大賽命，草沙皆宜。「出群」曾在歌劇錦標與「凌雪飛」差不多位置返，莫雅騎4次2冠2季，可爭一席。

探月重任條件足

S3-5：「探月重任」血統優良，暫時3戰2亞1殿，剛戰於葉森馬場雖得亞軍，但已拋離第3名賽駒，表現已算不俗，本身跑法主動加上性賦早熟，今仗排檔理想，條件十足，有望打開勝門。

天帆佔天時地利

S3-6：「天帆」上仗於雅士谷負重磅，直路被輕磅的「心驚嘆」走甩，但本身在內欄持續上前走勢並無減弱，古活馬場5月時在第四班同程贏得輕鬆，軟地表現亦理想，天時地利之下，可作馬膽。

矜貴佳釀求補中

S3-7：「矜貴佳釀」這匹「雷霆夜」雌馬於上月中在新巿場登場，結果於1200米不敵對手跑第3名，頭馬「神聖天使」上周六才於雅士谷馬場勝出三級賽，證明卡士十足，「矜貴佳釀」以兩個馬位屈居季軍表現絕不差，今仗捲土重來，強敵盡去出頭在望。

烈酒醉心存大欲

S3-8：擅長訓練短途馬的英國北部練馬師昆約翰，今場派出「烈酒醉心」作出挑戰。大前仗在葉森轉播賽跑第4名，剛戰於希鐸馬場重開勝門，演出準繩且5化郎特佳，今仗鎖定目標再來，必定心存大欲，內檔起步只要出閘順利守前置好位，有力脫穎而出。