岳伯仁：帕丁頓有機會出戰覺士盾！

如果有睇尋晚古活盃賽期嘅焦點賽事薩塞克斯錦標，相信大家都感受到古摩亞陣營嘅3歲精英「帕丁頓」(Paddington)有幾犀利，即使面對變化場地，仍能喺莫雅胯下以個半馬位之先擊敗「送達駒」(Facteur Cheval)順利掄元，兼且取得一級賽4連勝，難怪莫雅都大讚此駒非常出色，甚至係佢從騎其中一匹最好嘅佳駟。

能夠以3歲馬身份連贏4場G1，「帕丁頓」嘅日後部署自然引起各界關注，練馬師岳伯仁透露此駒下個目標肯定係今個月23號於約克馬場舉行嘅2000米G1國際錦標，然後再作打算，佢話暫時都有唔少選擇，包括遠征美國出戰育馬者盃一哩大賽，甚至增程跑2400米嘅法國凱旋門大賽，亦有機會南下澳洲角逐覺士盾。

對於早前古摩亞集團嘅澳洲代表透露有意讓「帕丁頓」出戰覺士盾，岳伯仁話佢相信此駒可以應付遠征，途程亦極具彈性，一哩至2000米固然可以應付，甚至2400米亦無問題。若然「帕丁頓」真係南下，屆時有機會與香港中長途好手「浪漫勇士」一較高下。