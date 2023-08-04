希斯只帶一匹PP返港 原來係囝囝揀手貨

希斯今次再度來港開倉，似乎畀人少少雷聲大、雨點小嘅感覺，返咗嚟練咗3季，頭馬數字都唔過4字頭，分別只得32、36同埋34W，真係唔算突出，目前馬房有51駒，以大倉嚟講，陣容唔算太強。希斯當然明白要爭取好成績，唯有不斷為馬房引入新血，今個暑假返咗澳洲嘅希斯，日前喺囝囝比安希斯、詹希斯手上入貨，購入一出即勝嘅3歲馬Stellar Olympus，預計月尾就會來港。

靈犀牧場有份，由希斯幾位公子比安希斯、詹希斯訓練嘅Stellar Olympus，上個月1號喺費明頓馬場首度登場，角逐一場1200米草地賽事，結果喺騎師艾朗胯下一出即勝，展現唔錯潛力，希斯決定購入此駒來港服役，佢話：「最近3年我極少從囝囝身上購入任何馬匹，因為我相信他們需要更多好馬，但經過幾年發展，佢哋已經建立一定基礎，亦漸漸踏入軌道，因此我會嘗試引入更多由佢哋訓練兼有潛力嘅賽駒。」

對於今次引入嘅Stellar Olympus，希斯則非常睇好其前景，「我對Stellar Olympus寄望極大，如果此駒留在澳洲，毫無疑問將會進軍一系列堅尼賽事，此駒即使初出即贏1200米，但父線出自『花旗』，其子嗣在港表現出色，且普遍有長力，對上兩季打吡均有『花旗』子嗣闖入三甲，我相信此匹3歲馬未來有潛力參與4歲馬經典賽事系列，甚至打吡大賽。」希斯續說。

不過，希斯提到由於香港並無指定有3歲馬參與嘅大賽，因此佢話Stellar Olympus來港初期會讓馬匹順其自然成長，可能要等下半場才會展現能力，同時佢亦話預期今個暑假應該只有Stellar Olympus一匹自購馬聯同幾匹已試閘嘅PPG返港。