周日輪到播法國紀爾斯大賽！

暑期越洋轉播賽事愈來愈受香港馬迷歡迎，欣賞完英國古活賽期後，本周日會從法國多維爾馬場轉播紀爾斯大賽日8場賽事來港，頭場開跑時間為晚上7時58分。

紀爾斯大賽日乃多維爾馬場著名的夏季賽期，其中重頭戲紀爾斯大賽1300米一級賽，供3歲或以上馬參戰，歐洲大賽向來較多長途賽事，此項乃法國唯一跑1300米的一級賽，因此吸引中短途佳駟報爭此賽，屆時必上演激鬥，賽事肯定精彩，不容錯過。

今場最大機會捧盃應是「樂於助人」，此匹7歲馬勝在經驗豐富，以往曾在多個馬場交出頭馬，前仗6月角逐雅士谷女皇伊利沙伯二世禧年錦標G1，雖然屬大冷門身份，但最後追越率先透出的「聖駒」，以強勁姿態勝出。「樂於助人」其後再於七月盃披甲並跑得第5名，表現仍不俗，今回轉戰法國，擺明想趁勇態再衝擊G1獎盃，值得重視。

冷門方面，可考慮彭曉高訓練的「簡要畢哥」，此匹6歲馬上年5月曾兩度報捷，實力有目共睹，之後卻在英國冠軍短途錦標大敗，而到近兩戰又再跑得接近，值得留意「簡要畢哥」早前避戰全球匯合彩池里諾斯錦標G2，而立心出戰此場法國G1紀爾斯大賽，冷門小心。