收爛數！莫雅轉播賽贏得隻1.2倍W！

但凡有轉播賽，馬迷對參戰馬冇咁熟悉，所以好多時都會揀人買，當中天下第一高手莫雅名氣大到不得了，當然係唔少馬迷追捧對象，但已經講過不只一次，一有外國馬播，莫雅死火率超級驚人，唔講太遠，就講暑期至今4次英國轉播賽日，莫雅一共有14匹坐騎，當中12隻係不足10倍，但最終只贏一隻熱如雞肋嘅1.2倍大熱門「帕丁頓」(薩塞克斯錦標G1)，其他好似「多產巨匠」英皇錦標2.4倍跑包尾，同樣2.4倍的「奇力兒」亦Q都撻埋，仲有好多「機師奇遇」、「湧浪巨海」、「諜探」等遠離水準，長追莫雅14匹坐騎十蚊買，只係收得$12.5，要蝕$127.5，講真買潘頓都唔駛輸咁多喇，嚟緊仲有好多次轉播賽有阿天下第一份，大家醒爬喇。

莫雅暑期4次轉播賽成績

7月29日英皇錦標賽馬日

馬名 賠率 名次

機師奇遇 3.4 第19

多產巨匠 2.4 第10

8月1日古活盃賽馬日

灌木炎日 13 第15

山野熊 6.3 第3

巧詩才 6.9 第2

湧浪狂海 5.2 第11

8月2日薩塞克斯錦標賽馬日

林園鄉鎮 4.9倍 第5

奇力兒 2.4倍 第3

帕丁頓 1.2倍 第1

8月3日蘭秀錦標賽馬日

心滿歡 2.4倍 第11

諜探 2.5倍 第6

出群 9.3倍 第2

大買賣 12倍 第5

古典妙歌 4.4倍 第2