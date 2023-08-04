現時香港NO.1大倉係佢 養馬量70匹！

香港馬匹數量，較早幾年全盛期確是有所減少，以往動軋70駒爆倉情況比比皆是，但現時已較少見，截到今日8月4日，得一個馬房爆棚，就係有馬王「金鎗六十」贏盡口碑嘅威哥呂健威馬房。呂廐現時養馬量多達70匹，比第2、3位的告東尼及方嘉柏多4駒，而且盛年馬同中班馬極多，新季威哥揸住咁好嘅兵源，相信有機會問鼎冠軍練馬師寶座。

至於兩個後起之秀伍鵬志同黎昭昇，上季首季俱搶到靚CV，志仔全季袋41W，至於小黎早段嘆慢板季尾力追到35W，兩位最終收到唔少兵力，伍廐暑期暫時收4隻，養馬量升到65匹，至於黎昭昇近日連收6隻散倉苗廐及高廐馬，兵力同樣升到65駒，兩位倉主睇嚟新季繼續有嘢睇喇。

應屆冠軍馬房蔡約翰，養馬量暫時係61匹，可能要騰出空位畀稍後運港的新馬，而羅富全亦只係63匹，但相信都係留位，唔會貿然收新兵了。

值得一提係重返香港踏入第4季的希斯，回流後成績一般，對上3季都只係贏卅幾場，所以兵力已降到51匹，脫離大倉行列了。

各倉養馬數量(截至8月4日)：

呂 70

東 66

柏 66

伍 65

黎 65

羅 63

沈 63

容 62

蔡 61

姚 61

賢 60

韋 58

文 55

賀 51

希 51

葉 45

丁 40

鄭 37

徐 35

廖 28

巫 27

苗 4