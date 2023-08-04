葉廐跌到45駒 米高受惠散倉潮兵力急升！

曾經榮登冠軍練馬師嘅華籍倉主葉楚航，上季直接畀五班例KO，雖然贏到22場W，仍然未能湊夠合資格頭馬上岸，從練生涯首次收警告信，堅慘。受厄於低潮期，葉廐兵力一直有下跌趨勢，由上季50多駒跌到現時只得45駒，相信是近10年新低了。

睇番葉廐暑期流失兵力中，「二話不說」及「一舖成名」兩駒退役，至於轉倉馬則亦有兩隻，轉去廖廐的「國大合」，好多馬迷都認為質素唔錯，但就一路交唔出水準，新季廖康銘若能谷起進步，極有可能是贏2至3W的爆樽馬。另一匹已過檔姚廐的「光明先驅」，自購馬由63分多輸降至35分，反彈起上來亦是不得了。航哥子彈流失，低分馬亦見為數不少，查此倉45分或以下馬多達15匹，佔全倉兵力3分1，一陣贏來贏去都係五班，航哥又頭痕了。

葉楚航陷兵力減退潮，但另一邊的鄭俊偉，上季靠微末兵力護級成功，確是贏盡口碑，唔少馬主紛紛加盟，而且食正何良散倉及苗禮德離港，鄭廐大幅受益，暫時已有13匹馬加盟，係僅次於兩位新倉主廖、巫後最多一人，兵力現時已升到37駒，當中「多多勇駒」、「風繼續吹」、「泉龍駒」、「長發」、「蒲俠超得」、「都靈勇士」等馬都極之有戰力，若然鄭俊偉新季有番上季氣勢，再一次上岸唔係難事。