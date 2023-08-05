現年32歲嘅意大利籍騎師「戇豆先生」艾兆禮，新季將來港策騎，其實佢早於2014年尾曾來港客串，但短短個零月就以私人理由撤銷牌照，返回英國，相信與獲得酋長馬主Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum聘任為主帥有關。艾兆禮在港短短日子入贏得3場頭馬，當然談不上成功，但常言道香港跑馬嘅緊迫同埋陣上搶位嘅跑法，會令騎師急促進步，艾兆禮當年來港名氣不算太響亮，但經過個幾月磨煉之後，返回歐洲就脫胎換骨，愈騎愈勁。

艾兆禮重返歐洲之後贏過不少大賽，當中3大經典至今仍令馬迷津津樂道。經典之中，首推與佢最合拍嘅「容後再決」，呢個人馬組合喺2015年出戰英皇錦標，末段已被「鷹臨峻嶺」趕過，但最後竟然回氣反先對手，人馬翌年更摘下加冕盃及杜拜司馬經典賽，令人印象深刻。

2013年，艾兆禮夥拍「京士頓山」攻下一級賽威騰未來錦標。2014年，呢個人馬組合捧走聖烈治錦標，係騎者喺英國贏得首個經典賽，難怪佢喺賽後都話夢想成真。

現已退役嘅「弦樂器」喺近年歐洲大長途馬代表，贏過2次古活盃，更4勝雅士谷金盃，同時此駒已與戴圖理劃上等號。不過，其實「弦樂器」贏2次古活盃及2次雅士谷金盃，鞍上人係艾兆禮，人馬非常合拍。

此外，人馬合拍仲要數到「受勛勇爵」，先後合作攻陷達德素金盃、愛爾蘭冠軍錦標及傑貝哈特錦標3場一級賽，認真犀利。

艾兆禮如今已成歐洲大將，完成與酋長嘅主帥合約之後，難得有機會來港獻技，相信再於「少林寺」磨練一下，成為世界一線頂尖騎師，指日可待。