單季獎金2.7億破紀錄 潘頓日薪逾28萬！

當今有多項不同類型的運動員，收入動輒天文數字，雖然與C朗或美斯比較，騎師的人工不算甚麼，但比起普通打工仔，已勝出千百倍。以香港冠軍騎師潘頓為例，在剛過去的一個馬季，破紀錄贏得總獎金高達2.7億港元，當中約佔一成入自己袋，換言之平均每天賽事可賺超過28萬，怎不叫人羨慕又妒忌！

香港賽事雖然競爭激烈，但賽事獎金豐厚，騎練只要闖出名堂，絕對可賺到盆滿缽滿。上季以179W打破莫雷拉單季贏馬最多紀錄的潘頓，連同110個亞軍、63個季軍兼多個有獎金的名次，全季埋單總獎金高達$277,712,060，成為史上單季獎金最多騎師！其實舊紀錄$234,989,515也是潘頓於2018/19年度馬季創下，相比再多出$4,272萬！

在獎金比例分配中，跑第1名的話，騎師佔頭馬獎金10%，跑第2至5名以及特別賽事得到第6名則佔該名次獎金5%，潘頓上季贏出14場分級賽，獎金豐厚賽事可袋得更多，計數潘頓上季個人拎走逾$2,421萬，除開上季84次出賽日（全季88次賽日扣減4次缺陣），潘頓日薪超過$28萬！難怪潘頓上季曾戲言叫麥道朗睇睇自己銀行戶口，就會知道不來港策騎是多麼愚蠢！

潘頓此位非一般打工仔，贏盡獎金又和馬迷有甚麼關係？關係當然極大！睇番潘頓現時手握「金鑽貴人」此匹大賽精英，以及蔡廐「金馳」、「永遠美麗」等處升軌中的武器，尚有東廐「加州星球」及沈廐「維港智能」也任佢揀騎，隨住香港賽事獎金再度增加，潘頓新季絕對有條件挑戰單季更高獎金紀錄！尤其盃賽場合，馬迷更要信其眼光，新季放膽捧佢坐騎啦！

除了搵錢至上，潘頓之「鬥心」也很令人敬佩，現時在港已取得1,610W，只要多取204W，即可以打破韋達在港所取1,813W的歷史紀錄，相比今季179W多贏25場，潘頓隨時做得到！

蔡約翰袋走1,483萬

練馬師方面，獎金分配劃一佔總獎金的9.2%，上季名利雙收的練馬師必首推蔡約翰，以79W在港第12度封王，總獎金超過$1.6億乃練馬師之最，個人輕輕鬆鬆袋下$1,483萬！

此外，上季僅來港客串7次的麥道朗，先後憑「浪漫勇士」及「金鑽貴人」捧走4盃，全季在港取得6W8P，總獎金已超過$5,338萬。莫雅上季只來港4次更少，但也贏得$2,537萬高獎金。至於上季總獎金過億騎師則有何澤堯及布文，何澤堯贏超過$1.6億獎金也威水，總頭馬勁升至96場，交出成績當然抵佢賺得多！不過，別看騎師表面風光，其實騎師工作絕不容易，何澤堯早前就在日本墮馬受傷，現時仍在養傷，祝福此位香港最受歡迎騎師盡快康復，向單季100W進發！