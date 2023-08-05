【論戰天下】追諜閹完更硬淨

今屆法國紀爾斯大賽參賽馬水準可能是近年最弱一屆，因此出現混戰局面。來自英國的伯特今年成績甚佳，派出一對馬「追諜」及「真相未明」近績穩定，比較上「追諜」新勝多維爾馬場1200米奧蘭傑斯錦標，有過場地經驗更具信心。

大夢成真實力佔優

S1-1：來自英國的「大夢成真」雖未至於其父「海神傳人」般超早熟，但今年復出表現穩定，已成為一匹優質短途賽駒。前仗三級賽皇宮錦標不敵「驊夢」，再出升級跑二級賽神殿錦標亦只敗於實力更強的「演戲」，如今轉戰法國跑表列賽，實力具明顯優勢。

希國村鎮台型上乘

S1-2：阿加汗名下「希國村鎮」台型上乘，頭3仗上陣全部入Q，第4戰跑法國二千堅尼照例領放，但對手太強末段力弱跑第5名。上場縮短200米角逐1400米，但全程望空有點不上不落感覺，今降班兼再縮至1200米，倘採用不同跑法或有驚喜。

千里回響無懼外檔

S1-3：「千里回響」去年於此場賽事跑入第4名，連同之前成績在多維爾4戰2冠1亞1殿，演出準繩。本身跑法多數留前鬥後，排檔稍外影響不大，能應付不同場地，上仗在同程幾乎勝出，回勇可一戰。

喜劇綵筆起飛階段

S1-4：費伯華馬房的「喜劇綵筆」，2月在尚蒂伊一出即勝，之後挑戰級數較高賽事，表現徘徊似在適應中。上場再戰表列賽，末段撲上力壓「國邦之君」，贏馬姿態出色，看來這匹「皇僕」子嗣開始踏入起飛階段，值得重視。

帝金變化地更勁

S1-5：今屆紀爾斯大賽水準平凡，近期氣勢如虹的伯特馬房派出一對賽駒挑戰有機可乘，「追諜」去年約克公爵錦標只負於上屆冠軍「喜菲皇女」而壓倒另一匹一級賽冠軍「馬爽」，足證短途實力不弱。今年閹後表現穩定且更進一步，剛戰在多維爾跑1200米三級賽彈甩「酸味青果」，以其末段衝刺看，多跑100米只會更好。

「帝金」雖然年屆6歲，但這匹灰馬近況大勇，近4戰於法國取得3捷，6月尾於萬樂寶錦標後上輕取「嫉惡如仇」及「保國衛家」，倘若場地起變化勝算亦高。與「追諜」為廐侶的「真相未明」出賽9次8度入三甲，演出忠心，兩歲贏過1301米，剛於夏活錦標領放至末段得季軍，是一場理想的熱身賽。「倩德麗」季內復出於膠沙地負於「聖駒」得第2名，上場可能場地太快，始終去年里諾斯錦標力挫「湖畔鄉鎮」，交出水準此場掃晒亦不奇。

好大運膠沙成績穩

S1-6：3場1900米膠沙地以此組最高評分。「好大運」這匹「獵人之光」子嗣於膠沙地成績穩定，1800至2000米都屬射程範圍，如今在中間落墨跑1900米理應合適，排內檔起步，估計早段毋須留得太後，有力取得季內第2捷。

冰海灣難得遇拆組

S1-7：最後兩場水準相若，有近績馬不多。「冰海灣」剛戰和「木偶姐」分列殿、季軍，「冰海灣」雖然年屆9歲，但季內表現十分穩定，且與紀仁安合拍，主攻多維爾及尚蒂伊膠沙地，難得身處拆組賽第2組對手極弱，單憑近況已可一拚。

星倩姬賽績冠同儕

S1-8：3場拆組剩下評分較低跑四班賽。「星倩姬」剛戰尚蒂伊全程居後落敗令人失望，但上季至今於多維爾馬場膠沙地演出準繩，同程先後6戰取2冠2亞1季，計賽績肯定是全組之冠，即使跑三班賽一樣在前列衝線，交出水準可望後發先至。