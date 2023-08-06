沙拉托加打吡高手過招 柏列特回氣反先奪標

昨日响美國沙拉托加馬場賽事，有場備受關注嘅草地G1沙拉托加打吡邀請錦標，勝出頭馬將會獲得覺士盾嘅參賽資格，結果响呢場只得8匹馬嘅場合，頭二馬單打獨鬥相當精彩，由柏列特策騎嘅Program Trading，响直路一度被卡素連奴所騎Webslinger過咗頭，結果沉着應戰下，回氣反先，以短頭位力壓後駒摘冠。

今場兩大高手過招，柏列特响採取快放戰略下，以為直路力弱，被卡素連奴坐騎趕過成條頸位，結果柏列特再以其冷靜頭腦，手腳推騎下反勝對手。雖然Program Trading勝出頭馬，可以直接出線今屆覺士盾賽事，但練馬師白偉賢卻對遠征可能性不置可否。

由於今仗為紐約賽馬會草地三冠賽事次關，Program Trading如留在本土出戰，下個目標將是在10月7日雅特基馬場舉行之尾關賽事：馬會打吡邀請錦標，如能勝出兩關，將可獲得額外奬金。至於7月初舉行之首關賽事：貝蒙打吡邀請錦標，勝出頭馬為Far Bridge。

就其透露，Program Trading將會安排出戰10月7日，於紐約雅特基馬場所舉行之馬會打吡邀請錦標，而此仗為