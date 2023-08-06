今晚法國轉播賽 靠晒冼毅力徒弟

今晚轉播賽事會去到法國，紀爾斯大賽日有8場賽事玩，相信香港馬迷對法國賽事非常陌生，認識比英國賽事更少，咁倒不如用騎師做盲公竹，買個勁人好過搵隻好馬。

法國騎師榜截至8月2日，榜首係紀仁安，冇錯，就係當年夥拍「雄心威龍」勇奪香港經典盃、打吡同埋女皇盃嗰位紀仁安。現年34歲嘅紀仁安，係當年被譽為世界十大騎師冼毅力嘅首位徒弟，而冼毅力有幾神化，相信資深馬迷一定有認識。紀仁安2011年在港夥拍「雄心威龍」勝出打吡，當年佢只係22歲，之後騎按愈嚟愈成熟，喺法國贏出多項一級賽，包括法國打吡、法國一千堅尼等等，而喺英國贏過英國一千堅尼、威爾斯親王錦標、女皇安妮錦標等等，亦曾夥拍「經濟學家」勝出杜拜草地大賽。

紀仁安喺2019及2022年奪得法國冠軍騎師，而今季喺法國贏得164場頭馬，遠遠拋離次席90W嘅巴米高，勝出率高達18.9%，真係一個好可靠嘅騎師。

今晚轉播賽當中，紀仁安有7匹坐騎，頭場「盛大志」上仗喺表列賽跑得唔錯，捲土重來強配紀仁安真係幾勁有大志。第3場「雜技高手」初出一役狂勝10個馬位，翌仗挑戰三級賽跑第4，表現算唔錯，之後回師二班賽再贏一仗，上仗轉戰膠沙地敗陣不足為據，今次回師草地進軍一班賽，有啲半冷機會，WP過關有啲肉食呀！

WP過關推介：

S1-1 11盛大志

S1-3 8雜技高手